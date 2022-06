Javi García fechou acordo com o Benfica e acerta saída com o Boavista

Espanhol vai penduras as chuteiras para se tornar adjunto de Roger Schmidt no Benfica.

A contratação de Javi García está agora apenas dependente do acerto de agulhas entre o ainda jogador e o seu clube, o Boavista, com quem tem mais um ano de ligação. De resto, há um entendimento entre as águias e o seu antigo médio, como o JOGO já noticiou, para que este coloque um ponto final na sua carreira nos relvados e assuma o cargo de adjunto na equipa técnica de Roger Schmidt.

O jogador de 35 anos está de férias e é esperado que em breve se desloque ao Bessa para negociar a sua saída com os dirigente axadrezados para, de seguida, finalizar o processo negocial com o Benfica, naquele que será um regresso às águias, por quem alinhou de 2009 a 2012, antes de ingressar no Manchester City. Rendeu, na altura, 20 milhões de euros para os cofres benfiquistas.

O jogador espanhol é visto como um acrescento de qualidade para a equipa técnica de Roger Schmidt pelo conhecimento quem, dentro do relvado, de todas as equipas da Liga Bwin, porque fala inglês e conseguirá ajudar a passar a mensagem do técnico alemão aos jogadores e pela experiência que angariou ao longo da carreira. Vale recordar que Javi García formou-se no Real Madrid e daí chegou ao Benfica. Depois da Luz, seguiram-se duas épocas no City, três no Zenit, na Rússia, e o regresso a Espanha, ao Bétis, antes da aventura no Boavista.