Já é conhecido o regulamento para as eleições do Benfica

O Benfica deu a conhecer esta sexta-feira o regulamento para as eleições de 9 de outubro, que "resultou de um processo de diálogo que decorreu entre a Direção do Benfica, a Mesa da Assembleia Geral do Clube e o Movimento Servir o Benfica".

Em comunicado, o emblema encarnado destaca "a adoção do voto físico em urna em Portugal Continental", bem como "a utilização das plataformas de comunicação do clube por parte das candidaturas formalmente validadas" e ainda o "acesso à consulta dos cadernos eleitorais por parte dos delegados das listas às eleições".

Ainda de acordo com o comunicado das águias, o regulamento eleitoral foi "aprovado por unanimidade pela Direção do Benfica, no exercício das suas competências estatutárias e regulamentares" e pode ser consultado aqui.