Isaías crítico: "O que é um bilhete em relação à história que tenho no Benfica?"

Antigo jogador do clube da Luz deixou um desabafo nas redes sociais a propósito de um pedido de ingresso para o jogo com o Liverpool.

Isaías, antigo jogador do Benfica, recorreu esta terça-feira às redes sociais para lamentar a atitude dos responsáveis do clube relativamente ao pedido de um bilhete para o filho assistir ao encontro com o Liverpool (20h00), da primeira mão dos quartos de final da Champions.

"Como são as coisas... Na vida realmente só valemos o que temos ou só somos valorizados quando estamos a dar algo em troca, e tive a certeza disso agora. Estou desde o sorteio da Champions a querer arranjar um bilhete para o meu filho realizar um sonho de ver a equipa onde o pai escreveu uma história bonita, a jogar a Champions contra um grande europeu no seu estádio. Já falei com muitas pessoas ligadas ao Benfica e ninguém se prontificou a ajudar. O que é um bilhete em relação à história que tenho no Benfica?", publicou no Instagram.

"Mas é isso, somos apenas valorizados enquanto lá andamos. Mas há uma coisa no meio disto tudo que ainda me deixa feliz: ter a certeza que quem realmente é o Benfica - os adeptos -, esses nunca me esquecerão e sou muito grato por isso. Vocês adeptos são o Benfica e o Benfica são vocês. Um abraço e desculpem o desabafo. Que hoje seja uma noite histórica, os adeptos merecem. Viva o Benfica!", concluiu.

Isaías vestiu de águia ao peito entre 1990/91 e e 1994/95. Em Portugal representou também Rio Ave, Boavista e Campomaiorense.