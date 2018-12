Quatro golos, dirigentes convencidos e 38 milhões a caminho dos cofres do Benfica

A O JOGO, o pai de Jiménez confirma que o filho tem estado "muito bem" na Premier League e pretende consolidar-se na formação inglesa na qual está a "relançar a carreira", após a passagem pela Luz

Cedido pelo Benfica ao Wolverhampton por uma temporada, Raúl Jiménez deve continuar ao serviço dos ingleses a título definitivo. Titular indiscutível na formação inglesa, o avançado mexicano está a causar sensação entre os ingleses e ainda na quarta-feira contribuiu para o triunfo sobre o Chelsea (2-1), com um golo. Aliás, e segundo O JOGO apurou, os dirigentes do Wolves estão já convencidos a avançar, pelo que só uma grande quebra de rendimento do jogador impedirá que seja acionada a opção de compra.

Contactado pelo nosso jornal, o pai do atacante confirma que Jiménez "tem estado muito bem na Liga inglesa" e espera manter o atual momento. "Entrou bem na equipa e esperamos que as coisas lhe continuem a correr desta maneira e a marcar golos. Do meu ponto de vista, a Premier League é uma das melhores ligas do mundo e para ele foi uma boa opção. Foi o relançar da carreira e ele espera consolidar-se no Wolverhampton", refere o pai do ex-avançado das águias, também ele Raúl Jiménez.

Em alta no Wolverhampton, o avançado pode render mais 38 milhões de euros aos cofres das águias

O progenitor do camisola nove reconhece que o filho tem total confiança na equipa técnica liderada por Nuno Espírito Santo e admite que Jiménez teria condições para ser titular no clube da Luz. "Quando estava no Benfica, sempre considerei que poderia jogar de início, mas as coisas são como são e ele passou três anos muito felizes no Benfica", resumiu, deixando, todavia, em aberto a possibilidade de Jiménez voltar à Luz. Com o empréstimo, os encarnados já encaixaram três milhões de euros, montante que irá ascender aos 41, face aos 38 milhões fixados na opção de compra. Titular nas 15 jornadas da Premier League, Jiménez totaliza quatro golos e ainda quatro assistências.