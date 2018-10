"O treinador com mais vitórias em menos jogos na Liga dos Campeões sou eu"

Rui Vitória apontou para a estatística para falar sobre a posição do Benfica no ranking de clubes da UEFA, antes do jogo com o Belenenses.

Antevisão do jogo com o Nacional: "Vai ser um jogo interessante, um Belenenses que, do ponto de vista pontual, não começou como queria, mas que tem bons princípios, uma equipa que tem a preocupação de jogar bem, se bem que a questão do jogar bem é sempre subjetiva, mas é uma equipa que gosta de impor a sua forma de jogar. Prevejo um jogo interessante, em que temos de ser perspicazes. O adversário também vai colocar em campo a sua forma de jogar. As equipas podem encaixar uma na outra. A nossa forma de trabalhar não engloba só a parte física, a equipa é mais do que isso. Estamos habituados a jogar de três em três dias ou de quatro em quatro. É o normal para nós".

Sobre o Arouca, próximo adversário na Taça: "É uma equipa que tem estado no principal campeonato, mas agora não está. Aão sempre equipas de qualidade, que trabalham bem. Não é a minha preocupação fundamental, jogamos em casa, é algo que queremos. A Taça é sempre um motiovo de grande ambição para as equipas, é onde se espera que possam brilhar. Quando chegar a altura, queremos encarar o Arouca da melhor forma e quero ganhar, obviamente".

Benfica em queda no ranking da UEFA: "Não vamos responder com o copo meio cheio ou meio vazio. Não diria que é o que mais me atormenta ou preocupa, não diria assim. Agora parece que a qualquer jogo que exista vamos buscar o histórico. Mas isso é de seis meses, um ano, 10 anos, 25?... Sabem quem é o treinador que tem mais vitórias na Liga dos Campeões em menor número de jogos? Eu poupo-vos o trabalho: sou eu. Jogámos agora contra uma equipa difícil. Há uns dias era a equipa sensação porque foi à Alemanha e empatou com o Bayern. Agora já não presta? No ano passado não correu bem [na Champions], mas há dois e três já correu... Em 25 anos, foram cinco as vezes em que o Benfica passou e duas delas foram connosco. O treinador com mais vitórias no rácio de jogos sou eu. O que é que vos posso dizer em relação ao ranking? Pela forma como trabalharam, os meus jogadores mereciam a vitória. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Parece-me justo que passemos ao jogo com o Belenenses, de amanhã [sábado]".