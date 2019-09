Gabriel teve um pé fora do Benfica, mas Lage travou saída

O camisola 8, que se assumiu como indiscutível com o atual treinador, após as dificuldades com Rui Vitória, tem recebido vários elogios. "É determinante na nossa forma de jogar", já admitiu Lage

Peça importante na estratégia de Bruno Lage, ainda que neste momento esteja de fora devido a lesão, Gabriel valorizou-se sob o comando do técnico encarnado que sucedeu a Rui Vitória, tendo despertado o interesse, segundo apurou O JOGO, do Bordéus.

Médio estava nos planos de Paulo Sousa para o Bordéus, mas o técnico encarnado nem quis ouvir falar do tema

O emblema francês, comandado pelo português Paulo Sousa, também ele antigo médio - formado na Luz, passou ainda pelo rival Sporting, representando depois clubes como Juventus, Inter ou Dortmund -, estava interessado na contratação do camisola 8 benfiquista, mas a abordagem do Bordéus foi travada pela vontade de Bruno Lage.

O técnico benfiquista não admitia perder Gabriel, face ao seu papel na equipa, e viu a sua posição satisfeita, uma vez que o negócio acabou por não avançar, tendo o luso-brasileiro permanecido mesmo em Lisboa e ao serviço do campeão nacional.

Contratado por 9,67 milhões de euros ao Leganés no início de 2018/19, Gabriel demorou a afirmar-se enquanto Rui Vitória foi o timoneiro das águias, mas passou a indiscutível a partir do momento em que Bruno Lage ascendeu da equipa B, tornando-se o treinador do conjunto principal das águias. O futebolista de 26 anos assumiu grande preponderância na equipa, a ponto de Bruno Lage reconhecer que não há como o camisola 8 no seu plantel.

82 minutos: esta temporada, o futebolista luso-brasileiro conta apenas com 82 minutos, tendo saído lesionado do embate com o Sporting, na Supertaça

"Não temos um médio tão parecido com ele, eventualmente o David Tavares. O Gabriel dá-nos construção curta e longa, transição defensiva, calma e critério no jogo", disse, no final no encontro com o Leipzig, ele que já antes tinha atirado: "O Gabriel é determinante na nossa forma de jogar."

Com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e contrato válido por mais quatro anos, até 2023, o médio fez, porém, apenas um jogo esta época, diante do Sporting, na Supertaça, partida da qual saiu lesionado.