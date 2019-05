Ferreyra não convenceu em Espanha e Espanhol procura solução

Emblema espanhol até tem opção de compra, no valor de oito milhões de euros, mas o atacante argentino não convenceu o técnico Rubi.

Emprestado em janeiro por temporada e meia ao Espanhol, Ferreyra não faz parte dos planos do emblema catalão para a próxima temporada.

Tendo em conta que, no acordo de cedência estabelecido entre Benfica e Espanhol, não ficou prevista qualquer opção de devolução, a formação de Barcelona procura agora, segundo apurou O JOGO, uma solução para o futuro do avançado argentino. Ou seja, perante a impossibilidade de terminar antecipadamente o empréstimo do futebolista, de 28 anos, são os próprios gestores do futebol do Espanhol que estão no mercado em busca de um novo clube para o atacante, que, a exemplo do que tinha sucedido na Luz, não foi capaz também de se afirmar com a camisola dos periquitos.

Cedido a troco de dois milhões de euros, fruto da duração de ligação de ano e meio ao Espanhol, que assumiu os 2,2 milhões do seu ordenado, Ferreyra já tinha expressado o desejo de ficar por mais tempo no clube catalão, que tem uma opção de compra de oito milhões (ao qual se descontam os dois do empréstimo), mas, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado tem o futuro em Barcelona tremido, pois não conseguiu convencer o técnico Rubi.

Forte aposta do Benfica, que investiu quatro milhões de euros na sua contratação após este terminar o vínculo com o Shakhtar Donetsk, pelo qual marcou 30 golos em 2017/18, sob o comando de Paulo Fonseca, Ferreyra, com contrato válido com o emblema da Luz até 2022, fechou a temporada apenas com 741 minutos disputados, entre águias e periquitos, e dois golos, um por cada equipa.