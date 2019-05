Félix e o não cumprimento de Sérgio Conceição: "Fiquei um bocado triste, mas o Rodrigo explicou-me"

Jovem do Benfica deixou técnico do FC Porto de mão estendida

Em entrevista à BTV, João Félix recordou esta sexta-feira o episódio em que não foi cumprimentado pelo técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, no final do clássico no Dragão, garantindo que "ficou tudo bem" e lembrando a boa relação com o filho do timoneiro dos dragões Rodrigo Conceição.

"Logo no primeiro ano em que vim para o Benfica, partilhei o quarto com o Rodrigo. Desde aí criei uma relação muito próxima com ele, já lá vão quatro anos e, nas férias passadas, passei-as lá com eles em casa, pessoas cinco estrelas. O que aconteceu ali [clássico no Dragão], aconteceu. Estava de cabeça quente, acontece. Aquele jogo ninguém quer perder, era um jogo importante para a luta pelo título e, pronto, aconteceu. Na altura fiquei um bocado triste, mas depois as coisas resolveram-se, o Rodrigo explicou-me o porquê e ficou tudo bem", esclareceu.

Os ânimos também terão ficado sanados com Pepe, que considerou ser o defesa mais duro que encontrou esta época. "Houve algumas picardias, mas tudo normal. É uma excelente pessoa, logo no primeiro dia que cheguei à Seleção, ele brincou com a situação de estarmos "picados" no jogo, mas é uma pessoa cinco estrelas", considerou.