Benfica adia contratação de Helton Leite: as razões e o futuro

Líder da Luz foi aconselhado pelo departamento clínico a não fechar já o negócio do guardião do Boavista devido à gravidade da lesão mantendo-se, no entanto, uma janela aberta...

Luís Filipe Vieira adiou a finalização do acordo com Helton Leite por indicação do departamento médico do clube. Como O JOGO avançou em tempo oportuno, os termos da negociação estavam totalmente definidos, o empresário do jogador, Adelson Duarte, viajou esta semana do Brasil para assinar a documentação, mas a transferência do guardião foi interrompida depois de Vieira ter sido alertado pelos médicos do clube para a situação clínica do brasileiro, que sofreu em fevereiro, no Boavista, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito - perspetiva-se que volte a treinar-se apenas em setembro.

O presidente das águias sabia da lesão do atleta, mas não exatamente em que estado estava nesta altura e, depois do alerta dos clínicos da Luz, resolveu não avançar para o acordo no imediato. Este dossiê foi tratado na quarta-feora durante uma reunião entre Vieira e todas as partes envolvidas no processo e, segundo foi possível apurar, o responsável máximo do clube ficou de voltar à carga mais tarde não abortando já o negócio.

Certo é que a baliza do Benfica irá sofrer mudanças esta temporada, perspetivando-se a saída por empréstimo de Svilar e a contratação de outro guarda-redes para ocupar a vaga do belga.

Bruno Lage pretende aumentar a competitividade na baliza e manifestou essa necessidade a Luís Filipe Vieira, que se dispôs de imediato a satisfazer o desejo do treinador campeão nacional. Aliás, Lage entende que não há necessidade de fazer uma revolução na equipa se se mantiver uma boa parte dos jogadores que fizeram parte do plantel na última temporada e que levaram o Benfica à conquista do título de campeão nacional. A formação continuará a alimentar o plantel principal, mas é praticamente um dado adquirido que para a baliza os encarnados vão apostar no recrutamento externo.

Na época passada ao serviço do Boavista, Helton Leite participou em 24 partidas, somando 2160 minutos de competição. Depois de se ter lesionado, foi substituído pelo experiente Rafael Bracali, que terminou a temporada no comando da baliza axadrezada. Recorde-se que o guarda-redes, filho de uma antiga estrela do At. Mineiro, João Leite (teve uma breve passagem pelo Vitória de Guimarães, em 1989), foi titular nos dois jogos que o Boavista realizou na época passada contra o Benfica, tendo sofrido sete golos.