Foi dado como quase certo na Luz, mas apontam agora outro cenário para o futuro de Navas

Guardião costa-riquenho poderá continuar em Espanha.

O guarda-redes do Real Madrid, Keylor Navas, foi esta semana dado como quase certo no Benfica pela revista "Don Balón". No entanto, este sábado, o dirário desportivo espanhol "As" avança outro cenário para o futuro do guardião costa-riquenho.

De acordo com a publicação, Navas estará mais perto de continuar no emblema merengue do que de sair. As razões são várias. Primeiro as condições impostas pelo guarda-redes para sair: pretende que o Real pague os dois anos de contrato que faltam e que o deixe sair a custo zero, algo a que o clube não está disposto - pede, pelo menos, 20 milhões de euros.

Depois, os sete milhões de euros anuais auferidos pelo guarda-redes, que pede o mesmo salário aos interessados na sua contratação, são também um obstáculo.

Ainda segundo o "As", apenas o PSG acedia aos desejos do internacional costa-riquenho. O acordo entre ambas as partes estava bem encaminhado, mas a relação terá esfriado, uma vez que o emblema parisiense pretendia assegurar os seus serviços de forma gratuita, algo que, como pode ler-se acima, o Real Madrid não aceita. A troca de diretor desportivo no clube francês também terá influenciado, já que o novo dirigente, Leonardo, dá prioridade a Donnarumma.