A publicação de Bruno Lage já de madrugada com forte impacto nas redes sociais

Treinador do Benfica dedicou triunfo na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal a Chalana.

Na conferência de Imprensa no final do jogo, Bruno Lage relembrou a importância dos vultos encarnados e dedicou a vitória (2-1) frente ao Sporting a Fernando Chalana, antiga glória do clube da Luz que enfrenta um momento delicado em termos de saúde. "Cresci nesta casa há seis anos, percurso do qual me orgulho muito e não posso esquecer-me de todos os benfiquistas que me ajudaram a crescer. Deixo aqui uma palavra para Chalana e dedicamos-lhe a vitória", enfatizou o técnico dos encarnados.

Já de madrugada, o treinador das águias voltou a recordar Chalana, desse fez nas redes sociais. "Príncipe 10", escreveu Lage no Facebook, com uma fotografia onde surge ao lado da velha glória do clube, numa publicação que às 09h00 já tinha mais de duas mil reações, 71 comentários e 24 partilhas.