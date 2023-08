Ingleses "loucos" por Tiago Gouveia: jogador do Benfica associado a cinco clubes

Jovem extremo renovou recentemente até 2028.

Tiago Gouveia está a suscitar grande interesse no futebol inglês. Segundo escreve o The Telegraph esta quinta-feira, há cinco clubes do Championship, segundo escalão, interessados no extremo, por empréstimo do Benfica.

Leicester, Southampton, West Brom, Hull e Watford são os clubes apontados pela publicação.

Tiago Gouveia, 22 anos, protagonizou uma excelente temporada no Estoril, cedido pelas águias, com 30 jogos realizados, cinco golos e seis assistências. Recentemente, renovou contrato com o clube da Luz até 2028.