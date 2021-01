Grimaldo marcou ao FC Porto e deixou mensagem nas redes sociais

Grimaldo marcou o golo do Benfica no Dragão

Lateral do Benfica considera que as águias "mereciam muito mais" do que o empate.

Alejandro Grimaldo foi o autor do golo que abriu as contas no clássico entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão, esta sexta-feira.

O lateral espanhol bateu Marchesín, mas o seu remate certeiro acabaria por se provar insuficiente para assegurar os três pontos para as águias, uma vez que, pouco depois, Taremi igualou o resultado.

Após a partida, nas redes sociais, Grimaldo deixou uma mensagem: "Merecíamos muito mais, mas este é o caminho a seguir! Carrega Benfica", escreveu o canhoto.