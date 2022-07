Gonçalo Ramos entra na lista de alvos do PSG

O poderoso clube parisiense está interessado no avançado do Benfica, garante o jornalista Fabrizio Romano.

Gonçalo Ramos está na lista de jogadores que interessam ao Benfica, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O avançado português "concorre" com Hugo Ekitike, francês de 20 anos do Stade de Reims.

Gianluca Scamacca, do Sassuolo, continua a ser um dos alvos, mas o clube de Paris não quer pagar os 50 milhões de euros pedidos.

Gonçalo Ramos estreou-se na equipa principal das águias em 2019/20, mas fez apenas um jogo; na época seguinte participou em 12 (quatro golos); 2021/22 foi a temporada de afirmação, com oito golos e duas assistências em 48 jogos.