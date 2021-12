Flamengo admite Jesus como "opção": "Vamos dar tempo ao tempo"

Jesus termina contrato com o Benfica no final da época

Palavras do vice-presidente do clube brasileiro depois da reeleição de Rodolfo Landim na liderança.

O Flamengo não esquece Jorge Jesus e Marcos Braz, vice-presidente do clube, admitiu isso mesmo depois de Rodolfo Landim ter sido reeleito líder do emblema brasileiro, nas eleições de sábado.

"O Jorge [Jesus] tem contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica neste momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, é um técnico com o qual os adeptos têm bastante conexão, até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. A gente vai ter um técnico com uma comissão técnica para, em 2022, a gente poder retomar os títulos", afirmou à imprensa brasileira.

[Jorge Jesus] não é um plano, é uma opção. O que digo é que a gente não vai se mexer antes de acabar o campeonato brasileiro. Temos dois jogos, contra Santos e Atlético-GO. Eu vou estar lá, como em todos os jogos. Depois a gente vai-se mexer no mercado", vincou, garantindo ainda que o dossiê está entregue ao departamento de futebol do Flamengo e não a nenhum empresário.

Recorde-se que Renato Gaúcho deixou o comando técnico do Flamengo depois da derrota na final da Libertadores, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira.