Eleições do Benfica: Francisco Benítez avança contra todos

O empresário garantiu a O JOGO que a recolha de assinaturas a favor da sua candidatura já arrancou na quarta-feira, mas exige como condição para ir até ao fim que o regulamento eleitoral seja cumprido.

"Avance quem avançar, eu também avançarei, desde que seja cumprido o regulamento eleitoral". Foi com estas palavras que Francisco Benítez, conhecido por ser a face mais visível do movimento de sócios "Servir o Benfica", confirmou a O JOGO que será um dos concorrentes às eleições dos encarnados.

Com Rui Costa à espera para também ele confirmar o avanço, João Noronha Lopes a já ter assumido que fica de fora desta vez e, ainda, com Braz Frade a manter em aberto a possibilidade de concorrer, Benítez tomou a dianteira nesta corrida.

"O único nome, para já, é o meu", assumiu Francisco Benítez que deverá ter a seu lado nos Órgãos Sociais vários outros que estiveram consigo na preparação das eleições do ano passado, antes do movimento ter desistido a favor de Noronha Lopes. Agora, diz o candidato, tudo será diferente "se estiverem reunidas as condições essenciais, nomeadamente as relacionadas com os termos do regulamento eleitoral".

Entre as várias "regras" que Benítez deseja ver cumpridas e já conhecidas, estão a utilização do voto físico, a contagem imediata após o ato eleitoral, o encerramento dos cadernos eleitorais 48 horas antes da votação, o voto eletrónico para residentes fora de Portugal continental e a abertura dos canais do Benfica à campanha de todas as candidaturas, com a BTV a promover pelo menos um debate público.

Sobre a recolha de assinaturas, garante que começou já na quarta-feira e deverá ter na AG de sexta-feira um evento favorável à soma de mais assinaturas que sustentem a formalização da candidatura de Francisco Benítez.

Eleições em discussão na AG

Na sequência do requerimento apresentado pelo movimento "Servir o Benfica", realiza-se hoje uma assembleia geral extraordinária na Luz, a partir das 20h30, na qual será discutida e votada a constituição de uma comissão independente de sócios para auditar o sistema de votação eletrónica utilizado nas eleições de 28 de outubro, bem como esclarecer o processo de recolha das urnas e relações com empresas envolvidas. Será ainda discutida e apreciada a proposta de regulamento eleitoral para as eleições. Os sócios terão de apresentar certificado de vacinação, de testagem ou de recuperação à covid-19.