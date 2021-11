E-Toupeira: Paulo Gonçalves pediu informações a José Augusto Silva por curiosidade: "Fui estúpido"

O antigo assessor jurídico do Benfica assumiu ter pedido algumas informações a José Augusto Silva por curiosidade, mas que não soube nada de relevante

Paulo Gonçalves foi ouvido esta terça-feira no âmbito do processo E-Toupeira, no qual é arguido, juntamente com José Augusto Silva e Júlio Loureiro. Durante a audição, que durou mais de três horas, o coletivo de juízas procurou saber qual o grau de amizade do antigo assessor jurídico dos encarnados com os outros arguidos.

A amizade com José Augusto Silva foi mais esmiuçada e Paulo Gonçalves assumiu que chegou a oferecer um casaco de aquecimento do Benfica ao filho deste oficial de justiça. "Foi uma prenda de Natal, paga do meu próprio bolso", recordou.

Sobre a consulta de processos que estavam em segredo de justiça ou em fase de inquérito, o antigo assessor jurídico do Benfica admitiu ter pedido a José Augusto Silva uma consulta de um processo de uma queixa-crime contra Nuna Saraiva Santos, antigo diretor de comunicação do Sporting, e também sobre um processo que envolvia Hugo Gil, um adepto encarnado. "Aproveitei-me da disponibilidade de um amigo, mas não tive nenhuma informação privilegiada, porque ele acabou por não me passar informação nenhuma. Fui estúpido e inconsciente", assegurou.

No que diz respeito a outros processos consultados pelo oficial de justiça, como os casos dos vouchers e do Football Leaks, Paulo Gonçalves disse que não pediu a José Augusto Silva para fazer essas consultas.

Já a amizade com Júlio Loureiro remonta à época 2000/01, quando Paulo Gonçalves trabalhava no Boavista e confidenciou ter pedido informações relacionadas com a arbitragem a este antigo observador. "Quando saiu a lista de observadores, não estava lá o nome do Hernâni Fernandes e o Júlio disse-me que tinha ouvido falar que ela ia trabalhar para o Sporting. Eu queria por essa notícia cá para fora, mas pedi-lhe para me confirmar. Mas nem foi preciso, dois dias depois saiu uma ficha de jogo em que o Hernâni Fernandes já aparecia como assessor do Sporting", sublinhou.

A próxima sessão do julgamento é a 12 de janeiro.