Nova direção do Benfica revela atribuição dos oito pelouros

Três deles (modalidades, área jurídica e Casas do Benfica) ficaram destinados aos mesmos responsáveis

Na primeira reunião desde que foi empossada a 9 de outubro (dia da eleição), a direção do Benfica, liderada pelo presidente Rui Costa, atribuiu, esta segunda-feira, os oito pelouros aos respetivos vice-presidentes do clube encarnado.

Luís Mendes vai assumir o pelouro Financeiro e Relações com o Mercado; Jaime Antunes será responsável pelo Património e Revisão Estatutária; Manuel Brito irá supervisionar a Expansão Internacional, enquanto Rui do Passo assume a Inovação e Tecnologia e José Gandarez fica com a área Comercial e Relações Institucionais.

Com os mesmos pelouros do clube encarnado ficaram os vices Fernando Tavares (Modalidades), Sílvio Cervan (área jurídica) e Domingos Almeida Lima (Casas do Benfica e Fundação Benfica).