Declarações sobre arbitragem valem um jogo de castigo para Henrique Araújo

Jovem avançado do Benfica, então ao serviço da equipa B, criticou a arbitragem do encontro com o Rio Ave em abril passado.

Henrique Araújo, jovem avançado do Benfica, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tendo ainda de pagar uma multa de 535 euros.

Em causa estão as declarações do jogador em abril passado, quando deixou críticas à arbitragem após um encontro com o Rio Ave, da Liga SABSEG. "Analisando o jogo, foram duas partes completamente diferentes. Na primeira parte sentimos que fomos melhores, mas após mais um erro de arbitragem o jogo muda. Há malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvidas. É mais uma semana em que somos penalizados por um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um golo limpo anulado contra o Mafra, na semana passada temos um penálti claro contra o Estrela da Amadora que não foi assinalado. Esta semana é uma expulsão, uma expulsão de liga portuguesa. Não nos deixaram ganhar. Fomos incansáveis, tivemos situações para marcar mesmo com menos um. Somos demasiado penalizados por erros que não cometemos", afirmou na altura. "Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica", rematou.

Já Rui Pedro Braz, diretor desportivo, foi multado, tendo como base o mesmo processo disciplinar, em 1.020 euros e o Benfica em 64.770 euros.