Darwin em novo rumor de mercado e apontado como "plano B" em Itália

Avançado associado à Juventus, que tem, no entanto, Vlahovic como alvo primordial.

À procura de reforçar o setor atacante, a Juventus terá Darwin Núñez, avançado do Benfica, como uma espécie de plano B no mercado. A imprensa italiana menciona esta segunda-feira o internacional uruguaio como um jogador bem cotado junto dos responsáveis do clube de Turim, que têm, todavia, Dusan Vlahovic como prioridade.

O avançado sérvio é o goleador da Fiorentina e um dos jogadores mais cobiçados na Serie A. Com 21 anos, tem contrato até 2023 e as investidas do emblema de Florença para a renovação não chegaram a bom termo, pelo menos até ao momento.

Quanto a Darwin, observado pela Juventus conta o Bayern, na Champions, cumpre a segunda época na Luz. Em 2021/22 leva oito golos em 13 jogos.