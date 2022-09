CD fala em "desinformação" e esclarece castigos ao Benfica e a Henrique Araújo

Clube encarnado e o avançado foram castigados após declarações do jogador no final de um Rio Ave-Benfica B, da época 2021/22. Conselho de Disciplina da FPF emitiu um comunicado para fazer um esclarecimento relativamente aos castigos aplicados.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol esclareceu, através de um comunicado emitido no site oficial, esta quinta-feira, os castigos aplicados ao Benfica e a Henrique Araújo, depois das declarações do jogador no final do Rio Ave-Benfica B, da Liga SABSEG, na temporada 2021/22.

O órgão federativo fala em "desinformação relacionada com processo disciplinar que determinou o sancionamento de clube, dirigente desportivo e jogador" e explica que a multa de 64,770 euros "não foi aplicada como consequência das declarações do jogador", mas sim "ao clube pelo concurso de 6 (seis) infrações disciplinares e resultou da apensação de 5 (cinco) processos disciplinares".

Relativamente a Henrique Araújo, foi punido com um jogo de suspensão e 535 euros de multa pelas declarações que proferiu.

De recordar que o Benfica anunciou que vai recorrer para o TAD desta decisão.

Os atos remontam a 17 de abril último, mas o castigo a Henrique Araújo foi comunicado na terça-feira pelo CD, que seguiu a proposta da sanção da Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), tendo em conta o artigo 158.º do Regulamento Disciplinar do organismo que rege as competições profissional.

"Os jogadores que usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro são punidos: a) no caso de expressões dirigidas contra a equipa de arbitragem, com a sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de um e o máximo de quatro jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 15 unidades de conta (UC, 102 euros cada) e o máximo de 75 UC", detalha o referido artigo.

No mesmo processo disciplinar, o diretor do Benfica Rui Pedro Braz foi multado em 1.020 euros, por duas infrações disciplinares, e o clube em 64.770, por quatro infrações.

No comunicado de hoje, o CD ressalvou que "é a prevenção da violência no desporto que impõe quer ao regulador desportivo quer aos aplicadores dos Regulamentos a dissuasão dos comportamentos que podem potenciar as condutas de intolerância e a violência, para proteção dos valores desportivos, dos agentes desportivos e dos adeptos do futebol".

"Todos estamos vinculados pelo dever de prevenir condutas, como as ocorridas num passado recente, de intolerância e violência para com concretos agentes desportivos", rematou o CD.

Com este castigo, Henrique Araújo vai falhar a visita do Benfica, líder da I Liga, ao Vitória de Guimarães, no sábado, da oitava jornada.

Leia o comunicado na íntegra:



"O Conselho de Disciplina entende dever esclarecer o seguinte, em face da desinformação relacionada com processo disciplinar que determinou o sancionamento de clube, dirigente desportivo e jogador:



1. A multa de 64.770 euros não foi aplicada como consequência das declarações do jogador, foi aplicada ao clube pelo concurso de 6 (seis) infrações disciplinares e resultou da apensação de 5 (cinco) processos disciplinares.



2. O jogador foi sancionado com 1 jogo de suspensão e 535 euros de multa por declarações prestadas a seguir a jogo em que, referindo-se à equipa de arbitragem, afirmou, nomeadamente, que "não nos deixaram ganhar".



3. É a prevenção da violência no desporto que impõe quer ao regulador desportivo quer aos aplicadores dos Regulamentos a dissuasão dos comportamentos que podem potenciar as condutas de intolerância e a violência, para proteção dos valores desportivos, dos agentes desportivos e dos adeptos do futebol. Todos estamos vinculados pelo dever de prevenir condutas, como as ocorridas num passado recente, de intolerância e violência para com concretos agentes desportivos."