Benfica vai recorrer do castigo a Henrique Araújo e faz duras críticas ao CD

Avançado foi castigado com um jogo por declarações proferidas após o Rio Ave-Benfica B da época passada. Águias vão recorrer da decisão junto do TAD.

Henrique Araújo foi suspenso por um jogo - cumpre já diante do Vitória de Guimarães, no sábado - e multado em 535 euros na sequência de declarações proferidas após a partida da equipa B contra o Rio Ave, em Vila do Conde, no dia 17 de abril, ganho pelos anfitriões por 2-1, da 30.ª jornada da II Liga 2021/22.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) justifica a medida com o princípio de que o avançado das águias proferiu "ofensas à arbitragem" ou teve um "comportamento incorreto violador de deveres gerais". Araújo, que está integrado no plantel principal das águias, tecera duras críticas à arbitragem após o jogo frente aos vila-condenses.

"A partir de um erro de arbitragem, mais um, o jogo muda. Mais uma semana em que somos penalizados por mais um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um golo anulado que daria o empate com o Mafra", reforçou o avançado à Sport TV, acrescentando: "Na semana passada houve um penálti claro contra o Estrela, que não foi marcado. Esta semana, uma expulsão, que é uma expulsão da liga portuguesa. Já estamos habituados. Vemos isto na equipa A, B e juniores. Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica", atirou na altura.

Pois bem, esta quarta-feira, através da newsletter oficial do clube, os encarnados anunciaram que vão recorrer junto do Tribunal Arbitral do Desporto da decisão que consideram "absurda". As águias falam ainda de "falta de equidade e critério" do Conselho de Disciplina e pedem que a FPF acabe com este órgão "que nada mais faz que descredibilizar e desprestigiar o futebol português".

Leia o que diz o Benfica sobre este caso na newsletter de hoje:

"Num jogo em que a nossa equipa B foi claramente prejudicada, para mais na sequência de outros (equipas A e B) com evidentes más decisões de arbitragem em nosso prejuízo, Henrique Araújo teve uma declaração em que exigiu respeito pelo Benfica. No mesmo jogo, um nosso atleta foi vítima de insultos racistas. Conclusão: o Conselho de Disciplina da FPF penalizou em 890 euros o clube cujo adepto cometeu um ato racista, enquanto o Benfica, além de ter o jogador suspenso por um jogo, ainda é multado em cerca de 64 mil euros pelas declarações proferidas face a erros de arbitragem que sucessivamente o prejudicaram.



Uma decisão do CD desproporcionada quanto ao castigo e à multa, ainda mais quando comparamos com declarações de muito maior gravidade por parte de outros intervenientes e que não mereceram a mesma atenção deste CD, o que sublinha, cristalinamente, a falta de equidade e critério deste órgão. Tudo isto é acintoso e uma afronta ao Benfica.



O Benfica vai recorrer junto do TAD desta decisão absurda, quer da exclusão do jogador, quer da multa aplicada. Só para recordar: 890 euros depois de um ato racista num campo de futebol para o Rio Ave, 64 mil euros para o Benfica por declarações justificadas após erros arbitrais com influência nos resultados.

Está na altura de a FPF acabar com este órgão que nada mais faz que descredibilizar e desprestigiar o futebol português."