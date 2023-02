Cancelo faz juras de amor ao Benfica: o momento, um possível duelo e o desejo de voltar

ENTREVISTA, PARTE III - Formado nas águias, o jogador que deixou o clube em 2014, continua um adepto e segue com atenção e felicidade o desempenho da equipa de Roger Schmidt. Cancelo destaca a qualidade coletiva e individual dos encarnados e elogia o trabalho da Direção. Espera evitar um eventual confronto na Champions e assume a vontade de um dia voltar à Luz.

João Cancelo deixou o Benfica em 2014 com apenas dois jogos realizados pela equipa principal das águias. Começou no Valência a carreira no estrangeiro, que já teve paragens por Inter, Juventus, City e, agora, Bayern. Contudo, mantém-se adepto fiel dos encarnados, vê quase todos os jogos e está entusiasmado com a atual temporada da equipa liderada por Schmidt que, diz, formou um grupo muito unido.

Como tem visto o Benfica, o clube onde se formou e que está a viver uma grande época até ao momento. Tem conseguido acompanhar os jogos?

-Acompanho quase todos. Estou a adorar, estou a adorar a forma como o Benfica joga e a forma como a Direção pensa em tudo no clube. A aposta nos jovens, a seriedade com que têm sido feitas as coisas ultimamente. O Benfica é um grande clube e necessita dessa estabilidade que está a ter agora. Ninguém pede ao Benfica que ganhe a Champions, mas este é um clube de nível mundial, tem uma história lindíssima, é um clube do qual me orgulho muito de ter feito parte e espero ainda um dia voltar a fazer parte outra vez. Mas estou sobretudo a adorar a forma como estão jogar não só em Portugal mas também na Europa. Este é o clube do meu coração, e também o Barreirense, não posso esquecer o Barreirense. Adoro o Benfica, era o clube da minha mãe também, estou a tentar que a minha filha seja do Benfica, mas a minha mulher é sportinguista e não está fácil porque ela passa mais tempo com ela e eu não tenho tempo de lhe meter o bichinho. Mas com calma, depois dela chegar aos cinco anos vou ter tempo para fazer dela benfiquista (risos).