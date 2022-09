Borussia M'Gladbach não paga 15 milhões por Weigl: "Não é possível"

Médio foi emprestado com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Borussia Monchengladbach não pagará esse valor, garante o diretor desportivo.

Julian Weigl transferiu-se do Benfica para o Borussia Monchengladbach por empréstimo, num negócio que envolve uma cláusula de opção de compra no valor de 15 milhões de euros. Mas esse dinheiro não sairá dos cofres dos alemães, garante o diretor desportivo Roland Virkus.

"Investir 15 milhões de euros no Weigl não é possível. Demos ao Julian uma perspetiva clara do que seria esta temporada e ele abdicou de muitas coisas. Só assim o empréstimo foi possível, mas não posso saber o que irá acontecer no futuro. Se ele evoluir e mostrar valor aqui, então tudo faremos para que continue connosco a título definitivo", referiu em declarações ao Sport Bild.

Se o Borussia M'Gladbach quiser, no fim da época, ficar com o médio, terá de começar a negociar por valores inferiores. Weigl tem contrato com as águias até 2024.