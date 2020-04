Benfica está de olho num dos mais promissores jovens da Europa

Médio de 18 anos do Hertha de Berlim termina contrato esta época e os encarnados querem assegurar o atleta.

O Benfica olha com particular atenção para Lazar Samardzic, médio-ofensivo de 18 anos ligado ao Hertha de Berlim, e deseja garantir aquele que é apontado como um dos talentos emergentes do futebol alemão. O JOGO sabe que os responsáveis encarnados têm Samardzic sob vigilância desde há algum tempo e estão atentos à sua situação contratual, uma vez que o jovem termina a ligação ao clube este ano, vendo neste internacional sub-19 germânico uma oportunidade de negócio, quer na perspetiva da valorização como de uma possível aposta a curto prazo para o plantel principal das águias.

Canhoto, Samardzic destaca-se pela qualidade de passe, o instinto goleador e a capacidade de drible, argumentos que fazem dele um jogador perigoso: nos juniores do Hertha, até à paragem das competições, tinha marcado 14 golos em 16 partidas disputadas. As suas capacidades chamaram à atenção do técnico interino da equipa principal do conjunto de Berlim, Alexander Nouri, que convocou Samardzic para a visita ao Fortuna Dusseldorf, no passado dia 28 de fevereiro. O médio, que também pode alinhar na ala esquerda, ficou no banco e a posterior pandemia da covid-19 veio inviabilizar qualquer repetição de chamada. Refira-se que, além desta chamada e dos jogos nos juniores, o médio também jogou nos sub-23.

Ainda na presente temporada, o próprio Benfica teve a possibilidade de ver ao vivo Samardzic na partida que os encarnados fizeram contra o Hertha a contar para a Premier League International Cup: o alemão foi titular tendo as águias vencido por 2-1. Além do Benfica, que segue há algum tempo o crescimento de Samardzic, também vários outros emblemas estão atentos ao atleta. Um deles é o Bayern, que veria com bons olhos levar o médio de Berlim para Munique.