Benfica em disputa com o FC Porto por João Victor, garantem no Brasil

João Victor (à direita), central do Corinthians

"Globoesporte" coloca o central do Corinthians no meio de uma disputa entre os dois clubes portugueses.

A Imprensa brasileira, mais concretamente o "Globoesporte", avança esta sexta-feira que o Benfica está na luta com o FC Porto por João Victor, central do Corinthians.

De recordar que, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, o central está referenciado pelos "dragões", mas ainda não existiram movimentações pelo jogador.

Quanto ao Benfica, recorde-se que o central de 23 anos, um dos talentos emergentes do Brasileirão, já havia sido apontado ao Benfica em novembro de 2021, na altura para substituir o lesionado Lucas Veríssimo.

O "Globoesporte" afirma mesmo que o Corinthians recebeu esta sexta-feira uma proposta oficial do emblema encarnado pelo central.

Ainda segundo as mesmas informações, esta alegada disputa pode levar a que o valor do jogador suba. No Brasil indicam que João Victor não deixará o Brasil por menos de 10 milhões de euros. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o Corinthians estará a pedir 12 milhões.