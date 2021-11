Imprensa brasileira avança que Benfica está de olho em central do Corinthians

Para fazer face à lesão grave de Lucas Veríssimo, o Benfica estará interessado na contratação de João Victor, avança o UOL Esporte.

Depois da lesão de Lucas Veríssimo, que impossibilita o jogador de voltar a competir esta época, o Benfica vai olhando para o mercado para contratar um eventual substituto do brasileiro. Esta quinta-feira, o UOL Esporte escreve que João Victor, defesa-central do Corinthians, está a ser observado pelas águias.

A publicação refere que os encarnados pretendem, no mercado de janeiro, um empréstimo com opção de compra pelo brasileiro de 23 anos. No entanto, o Timão - que avalia o jogador entre 10 a 12 milhões de euros - tem como prioridade uma "venda em definitivo".

Refira-se que, no portal especializado Transfermakt, João Victor tem um valor de mercado de 3,5 milhões de euros.

Formado no Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians, o central já passou por Inter de Limeira e Atlético Goianiense.