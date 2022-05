A cumprir a terceira época como sénior, João Victor tem sido forte aposta de Vítor Pereira, no Coritnhians.

Sempre atento ao futebol sul-americano, o FC Porto identificou João Victor como um dos talentos emergentes do Brasileirão. No entanto, informações recolhidas por O JOGO no Brasil indicam que ainda não existiram movimentações pelo defesa-central do Corinthians, que estará a pedir cerca de 12 M€ para o vender.

João Victor tem 23 anos e contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2023.