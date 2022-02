Benfica confirma venda de Gedson: Besiktas paga seis milhões de euros

Médio vai para a Turquia, mas, para já, para atuar no Rizespor, por empréstimo

Está confirmada a saída de Gedson Fernandes do Benfica. O médio assinou pelo Besiktas, mas, ainda antes de atuar pela nova equipa, vai jogar meio ano emprestado ao Rizespor, também do campeonato turco.

O Besiktas paga seis milhões de euros para ficar com 50% do passe do centrocampista português, que, com contrato com o Benfica, já tinha sido emprestado a Tottenham e Galatasaray num passado recente.

Apesar de assinar com o Besiktas, o médio não poderá jogar até ao final da época na nova equipa devido à proibição do clube em inscrever mais jogadores. O Rizespor, 18º classificado do campeonato, será a casa do atleta até junho.