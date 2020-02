Benfica com menos pontos e dentes? Eis o que quis dizer Bruno Lage

Taarabt assistido após o lance com Marega logo no início do clássico

O treinador do Benfica disse após o jogo com o FC Porto que saía do Dragão com "menos pontos e dentes".

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, da segunda mão da meias-finais da Taça de Portugal, Bruno Lage foi questionado acerca do que disse após o jogo com o FC Porto. À data do clássico, o treinador das águias disse que o Benfica saía do Dragão com "menos pontos e menos dentes" e a segunda parte da afirmação não tinha esclarecida.

Agora, Lage explicou que se referia apenas ao lance entre Marega e Taarabt, que deixou o marroquino com menos um dente, e que não quis com isso fazer algum tipo de crítica à arbitragem.

"Foi uma situação de referir que o Adel [Taarabt] perdeu o dente. Não tem a ver com o árbitro. Há dois tipos de agressividade e o FC Porto tem isso bem patente na sua forma de jogar. A positiva nos duelos individuais, o querer pressionar, querer condicionar, ter essa agressividade positiva, com e sem bola. Depois, em qualquer jogo, há o excessivo e o que passa a lei, mas para isso está lá o árbitro. Saímos sem pontos e com menos um dente", explicou Lage.