Joia do Fenerbahçe foi associado ao Benfica, mas não é opção

Arda Guler, médio de 18 anos, tem despertado atenções em vários clubes europeus.

Com apenas 18 anos, Arda Guler fez uma época com números muito interessantes na equipa principal do Fenerbahçe: seis golos e sete assistências em 35 jogos. E o mercado europeu está atento. O Benfica foi um dos clubes apontados como estando de olho no antigo jogador de Jorge Jesus, mas O JOGO sabe que esse cenário não é real.

Segundo o jornalista italiano Nicolò Schira, Benfica, PSG, Borussia Dortmund, Nápoles e Milan seguem o jovem turco, que somou a segunda época na equipa principal.

O jornalista Fabrizio Romano detalha que a cláusula de rescisão de Guler é de 17,5 milhões de euros.