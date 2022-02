Basaksehir diz que Pizzi é "uma lenda" do Benfica e é conhecido por "Pizzidane"

Clube turco anunciou a contratação de Pizzi, emprestado pelo Benfica até ao final da época.

O Basaksehir anunciou esta terça-feira a contratação de Pizzi e, no site oficial, refere que o médio português é conhecido pela alcunha "Pizzidane". O clube de Istambul escreve ainda que o jogador é uma "lenda" dos encarnados.

"O médio, que também é internacional português, é conhecido pela alcunha de "Pizzidane" entre os adeptos do Benfica, clube no qual é uma lenda", pode ler-se no site do Basaksehir.

De recordar que Pizzi foi emprestado pelo Benfica até ao final da temporada.

Ao fim de sete temporadas e meia, Pizzi faz uma interrupção no seu percurso na Luz e, aos 32 anos, ruma à Turquia.