Basaksehir confiante que vai ter Pizzi: "Acredito que vamos conseguir"

Goksel Gumusdag, presidente do emblema turco, diz que está "em conversas" pelo médio-ofensivo das águias e atira: "Acredito que vamos conseguir"

Pizzi está na mira do Basaksehir, que acredita num desfecho positivo das negociações tendo em vista a sua contratação.

O atual quinto classificado da liga turca pressiona para assegurar o contributo do camisola 21 e neste sábado, após o triunfo da equipa sobre o Fenerbahçe, o presidente do Basaksehir, Goksel Gumusdag falou da situação do mercado de transferências, abordando as situações de Trezeguet, contratado ao Aston Villa, e de Pizzi. "Trezeguet chegou à final da CAN pelo Egito. Por isso penso que só vai chegar na terça-feira. Estamos também em conversas por Pizzi, jogador do Benfica. Acredito que vamos conseguir", revelou à Imprensa da Turquia.

Pizzi, que chegou a ser afastado por Jorge Jesus de um treino, após palavras proferidas no final do desaire por 3-0 com o FC Porto, na Taça de Portugal, soma 943 minutos em 30 jogos esta época.