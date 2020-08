Advogados de Cavani tratam das últimas soluções do negócio com o Benfica

Encarnados confiam num desfecho positivo quanto à transferência e esperam encerrar o caso até ao fim de semana, de forma a que Cavani possa estar rapidamente às ordens de Jorge Jesus

Benfica e Edinson Cavani, através do seu irmão e representante, Walter Guglielmone, têm discutido nos últimos dias todas as questões do contrato do ponta de lança e do pagamento do salário e prémio de assinatura devidos ao jogador e, segundo apurou O JOGO, a bola está agora do lado do internacional uruguaio.

As dúvidas em relação à forma como essas verbas serão entregues a Cavani têm sido trabalhadas por ambas as partes, sendo que neste momento são os advogados e especialistas ligados ao avançado ex-PSG que estão na frente do processo, procurando encontrar as melhores soluções para que tudo possa ser assinado.

Com tudo esclarecido no que diz respeito à duração do vínculo, que será por três anos, ou seja, válido até 2023, e ao valor do ordenado do poderoso ponta de lança, o Benfica aguarda agora por novidades da entourage de Cavani em relação ao processo. E, como o nosso jornal adiantou, espera que tal possa suceder até ao fim da semana. A questão tributária em França, uma vez que o jogador uruguaio tem residência fiscal naquele país, onde esteve nos últimos sete anos, tem travado a transferência, mas as águias confiam num desfecho positivo para o lado da Luz, contando em oferecer um importante reforço a Jorge Jesus.

Com o encerrar do processo cada vez mais perto, a Imprensa italiana chegou ontem a dar conta da possibilidade de Cavani chegar a Lisboa, para realizar exames e assinar com as águias, já na próxima segunda-feira. Algo que dependerá da evolução agora do processo, sendo que se numa primeira fase era Cavani que esperava por soluções de Vieira é agora o Benfica que aguarda por um sinal positivo do lado do futebolista, que encerrou a sua passagem pelo PSG com 200 golos.