A duração do contrato, o salário e o prémio: os detalhes da oferta do Benfica a Nzonzi

Encarnados propõem contrato até 2024, ordenado líquido de dois milhões de euros e prémio de assinatura.

Steven Nzonzi é o alvo do Benfica para reforçar a zona mais recuada do meio-campo e, segundo apurou O JOGO, o clube da Luz colocou em cima da mesa do internacional francês uma proposta válida para as próximas três temporadas, ou seja, até 2024, isto de forma a seduzir o futebolista ligado à Roma.

Cientes do elevado salário que o futebolista aufere no clube transalpino, os responsáveis das águias propõem um contrato mais extenso ao jogador de 32 anos, um pouco ao estilo do que fizeram com Jan Vertonghen, dispondo-se a pagarem dois milhões de euros líquidos por cada uma das épocas de ligação, além de um prémio de assinatura. O emblema encarnado aguarda pela resposta de Nzonzi, que espera para breve, até por forma a, em caso positivo, poder colocar o atleta o mais rápido possível às ordens de Jorge Jesus. Já em caso contrário, para poder sondar alternativas.

José Mourinho não conta com Nzonzi e o clube italiano abre caminho à sua rescisão, facilitando a vida às águias

O Benfica ataca Nzonzi sabendo que não terá de investir na negociação com a formação agora orientada por José Mourinho, uma vez que, tal como o nosso jornal revelou, os giallorossi não pretendem qualquer compensação pela sua saída. O campeão do Mundo pela França em 2018 ficará livre, pois a Roma deseja sim libertar-se do atleta, poupando no seu salário total cerca de sete milhões de euros. O jogador não entra nos planos do treinador português, já foi informado disso e, perante este cenário, poderá receber na Luz, além do salário, um prémio de assinatura pelo ingresso no clube, que pode investir em termos de ordenado, um valor total de 12 milhões de euros.

Aposta forte da Roma, que o contratou por 26,65 milhões de euros ao Sevilha em 2018/19, o médio fez 39 jogos nesse ano, mas acabou cedido nas duas últimas épocas. Agora, a um ano do fim de contrato, e depois de 39 partidas pelo Rennes na temporada transata, está de saída de vez e as águias esperam pelo sim do jogador.