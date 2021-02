Liga interdita Jamor após vistoria ao relvado

A Comissão Técnica da Liga Portugal esteve esta terça-feira a avaliar as condições do relvado do Estádio de Honra do Jamor

A Comissão Técnica da Liga Portugal, que esteve esta terça-feira a avaliar as condições do relvado do Estádio do Jamor, decidiu interditar o terreno de jogo onde atua a Belenenses, anunciou a Liga.

O Belenenses, anunciou o organismo do futebol profissional, passará a utilizar o Estádio Municipal de Mafra. "Acautelando os interesses da Belenenses, SAD, a Liga Portugal chegou a acordo com o CD Mafra e a Câmara Municipal de Mafra para que o Estádio Municipal daquela localidade possa ser usado", pode ler-se no site da Liga.

A Liga explicou que a "decisão foi tomada após uma visita, onde estiveram, entre outros elementos, o Presidente da Belenenses, SAD, Rui Pedro Soares, tendo a Comissão Técnica da Liga decidido que "será feita uma nova reavaliação dia 18 deste mês ao relvado", do Jamor.

No mesmo comunicado, a Liga recorda que relvado do Jamor estava interditado a treinos e jogos que não fossem os do Belenenses desde 14 de dezembro "uma medida, porém, que se tornou manifestamente insuficiente, o que leva, agora, à interdição total", pode ler-se.

O próximo jogo do Belenenses, na condição de visitado, está marcado para dia 20 - receção ao Nacional -, dois dias depois de nova reavaliação ao relvado. A 3 de março, recorde-se, a equipa treinada por Petit recebe o Benfica.