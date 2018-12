Rui Pedro Soares ataca direção do clube: "As festas de aldeia modernizaram-se"

Resposta do dirigente ao comunicado do clube

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, divulgou esta sexta-feira, nas redes sociais, uma mensagem extremamente crítica para com a direção do clube, que ontem tinha dado conta de um despacho do Tribunal de Propriedade Intelectual a proibir a utilização de nome e símbolo por parte da sociedade anónima.

A mensagem de Rui Pedro Soares é a seguinte: "Estão reunidas todas as condições para o Belenenses ter um bom resultado no jogo com o Rio Ave no próximo domingo. Já está garantida a presença do maior número de sempre de adeptos do Belenenses em Vila do Conde, a equipa está num excelente momento e a direção do CFB já emitiu o comunicado da praxe a tentar desestabilizar antes de um jogo importante - e tanta sorte nos tem dado.

Este comunicado da direção do CFB, na linha de tantos outros e que já se perde nas breves dos jornais, tem cada vez mais semelhanças com o que era o momento dos foguetes nas antigas festas de aldeia. Captava a atenção por uns segundos, o barulho era desagradável, vislumbrava-se uma breve fumaça e no dia seguinte, com a dor de cabeça, ninguém se recordava deste grandioso momento. Hoje, claro que as festas de aldeia já não são assim, modernizaram-se e profissionalizaram-se. Boa música, ótima iluminação, bom vinho e cerveja. O foguetório evoluiu para fogo de artificio.

Os bons organizadores de festas de aldeia, pessoas essas por quem nutro o maior apreço, conhecem bem a fórmula vencedora - ser realizada apenas uma vez por ano. Não ignoram o efeito da repetição - ao progressivo desinteresse dos locais, acrescem o tédio/irritação dos habitantes das aldeias vizinhas. Tenho a certeza que será esse o caminho para o qual a direção do CFB vai evoluir.

À direção do CFB, neste mês de Natal, despeço-me com um grande abraço azul a todos.

Rui Pedro Soares"