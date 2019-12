Imagens da SIC mostram Pedro Ribeiro a queixar-se de um soco

Em causa o desentendimento no intervalo do encontro entre Belenenses e FC Porto.

Imagens divulgadas esta terça-feira pela SIC Notícias mostram Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, a garantir que levou um soco no túnel de acesso ao balneário do Jamor, palco do encontro com o FC Porto, da jornada 13 do campeonato, que terminou empatado a um golo.

"Oh boi, deu-me um soco. Eu não fiz mal a ninguém. É uma vergonha, uma vergonha! Vale tudo no futebol, vale tudo? Dar socos? Ele deu-me um soco, um soco", referiu o técnico, sem que o nome do treinador do FC Porto tenha sido alguma vez mencionado.

Sabe O JOGO, aliás, que o treinador dos dragões nega qualquer tipo de agressão a Pedro Ribeiro. Fonte da PSP, contactada pelo Maisfutebol, deixa uma garantia nesse sentido: não foi presenciado qualquer soco. "Uma forte troca de palavras com empurrões", descreve.