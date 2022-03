Franclim Carvalho insastifeito com empate: "Não podemos adiar a vitória eternamente"

Declarações de Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, após o empate a zero com o Boavista, no Estádio do Jamor, na 26ª jornada da Liga Bwin

Resultado: "É o quarto jogo da época em que não sofremos golos, mas satisfeito não posso estar. Se não ganhamos, não podemos estar satisfeitos. Tivemos duas ou três chances na segunda parte, com a bola fluida, mas não fizemos golos".

Ilações positivas do jogo: "Temos de nos agarrar às coisas positivas, que foi não sofrermos golo. Continuamos com mais um ponto do que na primeira volta e continuo com a convicção de que vamos fazer mais pontos nesta segunda volta".

Mudanças táticas: "O Diogo Calila teve de sair ao intervalo, ressentiu-se um bocadinho. Arriscámos e puxámos o Danny Henriques para central, o Chima Akas para a direita e baixámos o Afonso Sousa. Arriscámos nas peças e, lá dentro, os jogadores conseguiram sair. Nos primeiros 15 minutos da segunda parte, conseguimos ligar entrelinhas".

Falta de risco? "Tivemos um período sem bola, mas o Rafael Camacho é um jogador diferenciado e tem aquela oportunidade em que pode fazer golo. Também tivemos uma do Pedro Nuno e outra do Baraye. Não me parece falta de confiança ou de risco da nossa parte. Resta-nos continuar a trabalhar para aproveitar as oportunidades que vamos criando".

Classificação: "Não adianta olharmos para as outras equipas. Era importante ganharmos para as nossas contas. Foi importante pontuarmos, mas não podemos adiar a vitória eternamente. Agora, é melhorar um ou outro aspeto e preparar o jogo nos Açores. Vamos em busca dos três pontos".