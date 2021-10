Chicotada na Liga Bwin: Petit deixa o comando técnico do Belenenses

Petit deixa o Belenenses ao fim de três temporadas, com o clube a ocupar o penúltimo lugar da Liga Bwin.

Petit já não é treinador do Belenenses, confirmou O JOGO. O técnico de 45 anos despediu-se do plantel na manhã desta terça-feira.

A saída acontece depois da vitória na Taça de Portugal sobre o Berço (2-1, após prolongamento), no sábado. No entanto, na Liga Bwin, a equipa ocupa o penúltimo lugar, com apenas quatro pontos somados em oito jornadas.

Armando Teixeira, conhecido no futebol como Petit, assumiu as funções de treinador do Belenenses em 2019. Treinou também Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e Marítimo.