Arouca anuncia reforço para a baliza

Thiago Rodrigues é o novo guarda-redes do Arouca.

O Arouca anunciou esta segunda-feira o guarda-redes brasileiro Thiago Rodrigues - estava sem clube - como reforço.

O guardião chegou a Portugal em 2019 para representar a formação sub-23 do Estoril, tendo subido em 2020/21 à equipa principal, tendo com os canarinhos garantido a subida ao principal escalão do futebol português e, em 2021/22, a permanência.

Thiago Rodrigues, formado no Flamengo, conta com presenças pelo Brasil no Campeonato do Mundo de sub-17, em 2013, bem como no Sudamericano de sub-15, o qual conquistou.