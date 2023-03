Treinadora do Lyon demonstra interesse em Kika Nazareth

Kika Nazareth com a camisola do Benfica

A treinadora do Lyon, Sónia Bompastor, esteve, esta tarde, na Cidade de Futebol a propósito do Football Talks: Woman in Football.

Sónia Bompastor admite que está a acompanhar o percurso e crescimento de Kika Nazareth. A treinadora do Lyon esteve, esta tarde, na Cidade de Futebol a propósito do Football Talks: Woman in Football. No final da sessão foi questionada pelo crescimento do futebol feminino em Portugal e pela prestação da jogadora do Benfica. Bompastor não escondeu o interesse.

"Gosto muito da Kika Nazareth, como jogadora, da forma como joga futebol. E quando ela e o Benfica jogaram contra o Lyon [na Liga dos Campeões], ela fez um bom jogo. É uma jogadora que estou a seguir...agora as coisas podem andar para a frente ou não. Mas acho que é importante as melhores jogadoras portuguesas poderem competir noutro país e noutra liga. Acho que é importante ter uma liga competitiva, e hoje em dia, em França os projetos que discutimos com a federação estão a andar rápido para a frente, para as jogadoras continuarem a crescer, ter uma liga com muita competição e onde os clubes estão fortes é uma coisa muito importante", admitiu.

Já sobre a prestação da Seleção Nacional e o recente apuramento para o Mundial 2023, a treinadora do Lyon explicou que já vê evoluções no futebol praticado em Portugal. "Há duas época o Lyon jogou com o Benfica na Liga dos Campeões e naquela altura ganhamos os dois jogos com uma diferença grande. Mas este ano já vimos que o Benfica quando jogou contra o Bayern já fez exibições mais próximas e mais interessantes em termos de competição. E isso quer dizer que o futebol feminino e os clubes em Portugal estão a crescer. Ao nível da Seleção Nacional, fico muito feliz por elas irem discutir o Mundial este verão, o que quer dizer que os clubes e a Federação estão a trabalhar bem", sublinhou a técnica francesa que tem ascendência portuguesa.