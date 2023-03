Summer Green, do Damaiense, eleita jogadora do mês de janeiro da Liga BPI

A avançado norte-americana esteve em destaque ao serviço da equipa sensação da prova.

Summer Green, do Damaiense, foi distinguida com o prémio de jogadora do mês de janeiro da Liga BPI (principal escalão do futebol feminino português).

A avançado norte-americana, de 27 anos, marcou dois golos - ambos frente ao Valadares Gaia - durante esse período e, desta forma, arrebatou o galardão atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A futebolista, que leva cinco remates certeiros na atual edição do campeonato, foi eleita com a maioria dos votos das capitãs de todas as equipas da Liga BPI e recebeu o troféu das mãos de Ana Teixeira, embaixadora da competição.