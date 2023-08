Rubiales pede desculpa pelo beijo polémico: "Seguramente, errei"

Presidente da Federação espanhola já tinha reagido ao momento, mas, à segunda, apresentou desculpas

Luis Rubiales pediu, enfim, desculpa pelo beijo polémico dado a uma jogadora da seleção feminina espanhola, na entrega de medalhas das novas campeãs do Mundo, este domingo.

"Há uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras. Seguramente, errei, tenho de reconhecer. Num momento de máxima efusividade, sem qualquer má intenção ou má fé, ocorreu o que ocorreu, de maneira muito espontânea. A partir daí, não percebemos o que se passou, por considerávamos algo natural, normal e sem qualquer má-fé, mas parece que se formou um furacão por parte de pessoas que se sentiram afetadas com isto", afirmou o presidente da federação espanhola, num vídeo publicado.

Recorde-se que, já esta segunda-feira, o mesmo Rubiales, presidente da Federação Espanhola, tinha vindo a público criticar a onda de indignação que se gerou após o beijo dado a Jenni Hermoso.

"É um beijo de dois amigos a comemorar alguma coisa... não estamos para palermices. Quando duas pessoas têm um gesto de carinho sem importância não podemos estar a ligar a idiotices. Espanha é campeã do Mundo e com isso me fico", afirmou.

A jogadora também reagiu ao momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Jenni Hermoso "não gostou", mas lembrou que "não podia fazer muito" perante o sucedido, na altura.

A seleção feminina de Espanha conquistou, pela primeira vez, o Mundial feminino, após triunfo por 1-0 sobre Inglaterra, na final.