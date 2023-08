Jogadora espanhola sobre beijo de Luis Rubiales: "Foi um gesto natural de afeto e gratidão"

Jenni Hermoso garante que foi um gesto de amizade

Jenni Hermoso, jogadora espanhola a quem o presidente da Federação Espanhola de Futebol deu um beijo na boca desvalorizou o ato e pediu que o assunto não fosse mais falado A atleta, que se sagrou campeã do mundo, garante que se tratou de um "gesto de amizade".



"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar um Campeonato do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento com todas tem sido excelente e foi um gesto natural de afeto e gratidão. Ganhámos um Mundial e não nos vamos desviar do que é importante", referiu Jenni Hermoso num comunicado fornecido pela Federação Espanhola à agência de notícias EFE.

A Espanha venceu a Inglaterra (1-0) na final do Mundial. E, depois do jogo Jenni Hermoso já tinha falado sobre o assunto num direto do Instagram: "Não gostei... Mas o que ia eu fazer?".

