Casillas corrosivo com Luis Rubiales: "Para ver se eu percebo..."

Antigo guarda-redes do FC Porto chegou a ser pré-candidato à presidência da federação espanhola contra Luis Rubiales

Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto, publicou na sua conta de Twitter uma mensagem mordaz para Luis Rubiales, na sequência das polémicas do atual presidente da federação espanhola nos festejos da conquista do Mundial feminino.

"A ver se eu percebo: então alguém se demitiu ou não? É que ando perdido...", escreveu, juntando à publicação uma imagem de John Travolta perdido no filme Pulp Fiction.

Recorde-se que Casillas chegou a ser pré-candidato à presidência da federação espanhola, mas acabou por desistir e, assim, não foi a votos precisamente contra Rubiales.

E se Rubiales deu um beijo na boca à jogadora Jenni Hermoso, Casillas, após ganhar o Mundial da África do Sul em 2010, deu um beijo a uma jornalista, que era sua namorada e acabou por ser a sua esposa (estão, agora, divorciados), Sara Carbonero.