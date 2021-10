A equipa de voleibol masculino do Benfica venceu este domingo o Fonte do Bastardo por 3-2, para a terceira jornada do campeonato, e Rui Costa foi um espectador atento. No dia seguinte a ter sido eleito presidente do Benfica, tendo tomado posse já depois das 05h00 da madrugada, acompanhou o encontro na companhia do pai e do vice-presidente Fernando Tavares. E vibrou com o duelo, conforme se pode ver pelo vídeo.