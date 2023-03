Não pode perder este golo de Fatawu, jogador do Sporting, pelos sub-23 do Gana

Fatawu imitou a façanha de Pedro Gonçalves diante do Arsenal. O ganês marcou um golaço pelo Gana sub-23, formação que empatou (1-1) com a Argélia, fora, na primeira mão de acesso à Taça das Nações Africanas da categoria. O tiro, ainda antes do meio-campo, é um dos golos do ano, mais um vindo diretamente de jogadores do Sporting, recordando-se os tentos de Pote e de Nuno Santos, este último a chutar de letra para um golo diante do Boavista. Fatawu foi sempre um dos jogadores mais perigosos na formação do Gana, provando como foi um reforço importante para atacar a competição. O ganês esteve no Mundial do Catar no último inverno e tem estado integrado na equipa principal do Sporting. Ainda assim, o grande destaque do seu ano desportivo foi o hat-trick ao Ajax, na Youth League.