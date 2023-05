Pinto da Costa no Museu do FC Porto: "Esta taça tem um significado muito especial"

Presidente do FC Porto recebeu a equipa tricampeã de voleibol feminino no Museu do clube.

A AJM/FC Porto, equipa que se sagrou tricampeã nacional de voleibol feminino, entregou o troféu no Museu do clube azul e branco, onde foi recebida por Pinto da Costa.

"Estou feliz pelo FC Porto e por mim, mas fico ainda mais feliz por ter visto a alegria vibrante e o entusiasmo com que disputaram os jogos da final e a forma como festejaram esta conquista como se tivesse sido a primeira", declarou o líder dos dragões.

"Para mim é uma grande alegria sempre que venho aqui receber uma taça, seja de que modalidade for, mas esta do voleibol tem um significado muito especial porque vejo em todas parte da minha família, parte da família do FC Porto que há 41 anos tenho o prazer de dirigir", vincou ainda Pinto da Costa.

O FC Porto, recorde-se, vai deixar a AJM e criar uma equipa própria. "Foram anos de luta e de vitórias que ficarão para sempre marcados, seja qual for o rumo que cada um venha a ter. São êxitos importantes num grande clube como o FC Porto, por isso deixo o meu agradecimento ao staff técnico, na pessoa do Rui Moreira, com estima e admiração. Também deixo uma palavra aos nossos patrocinadores, na pessoa do Dr. Pedro Violas, pois sem eles não estaríamos aqui. Foi um prazer entrar neste projeto e sentir toda a devoção a esta causa. Para que as vitórias aparecessem, foi fundamental", disse.

"Uma palavra também para o Rodrigo Barros, que foi incansável na resolução de todos os problemas. O meu obrigado também ao José Moreira, uma lenda do voleibol nacional e do FC Porto. Foi um prazer lidar com aquele que foi o meu ídolo na modalidade, que tive a possibilidade de conhecer melhor e fazer com ele este caminho de vitórias. A minha admiração pelo José Moreira vai para além de qualquer parceria, pela dedicação e pelo amor que tem pela modalidade e pela forma como tenta sempre dar as melhores condições a quem faz parte do seu grupo", rematou Pinto da Costa.