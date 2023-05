Miguel Coelho, ex-Leixões, vai ser o treinador de voleibol do FC Porto

Miguel Coelho vai ser o treinador do FC Porto

Treinador leva os adjuntos, Ana Gracinda e Manuel Loureiro, e duas jogadoras internacionais portuguesas

Miguel Coelho, treinador que recentemente se despediu do Leixões, vai ser o treinador da equipa voleibol feminino do FC Porto, que vai deixar na próxima temporada a parceria com a Academia José Moreira (AJM).

O técnico, que à frente da equipa feminina do emblema matosinhense conquistou duas Taças de Portugal (2020/21 e 2021/22), leva consigo os dois treinadores adjuntos, Ana Gracinda e Manuel Loureiro, e duas jogadoras internacionais portuguesas, Gabriela Coelho, zona 4, e Maria Reis Lopes, que no Leixões desempenhava funções de oposta. As duas eram figuras chave na formação de Matosinhos.